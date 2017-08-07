В Армении изменены требования для получения прав на недропользования

/АРКА/. В Армении изменены установленные законом требования для получения прав на недропользование, сообщает пресс-служба Министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов республики. Правовые отношения в связи с управлением и переработкой отходов недропользования отныне будут регулироваться принятыми парламентом Армении в 2016 году законами "О внесении дополнений и изменений в Кодексе о недрах Армении", "О внесении дополнений в законе об отходах" и "О внесении дополнений об экологических и экологических платежах", которые вступили в силу с 4-го мая 2017 года. Для получения прав на недропользования нужно руководствоваться требованиями, установленными данными законами.