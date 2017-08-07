В итогах совещания комиссии Совбеза увидели угрозу монополии «Газпрома»

Межведомственная комиссия при Совете безопасности России по безопасности в экономической и социальной сферах рекомендовала правительству среди прочих вопросов рассмотреть и возможность либерализации экспорта газа, пишет газета «Ведомости», которая ознакомилась с протоколом заседания. В состав комиссии входят представители экономических и силовых ведомств. На заседании, которое, по данным издания, состоялось 6 июля, присутствовали также топ-менеджеры двух крупнейших независимых производителей газа — «Роснефти» и НОВАТЭКа. При этом представителя «Газпрома» на встрече не было. Дату совещания комиссии подтвердил и представитель Совбеза, однако он отказался рассказать о его теме и результатах заседания. По данным газеты, на совещании обсуждалось развитие проектов по производству сжиженного природного газа (СПГ) в мире как угроза энергетической безопасности России. Комиссия рекомендовала правительству «определить приоритетные направления государственной политики развития СПГ-индустрии», с тем чтобы уже в среднесрочной перспективе Россия вошла «в число мировых лидеров производства и экспорта СПГ». В документе также говорилось о необходимости разработать «скоординированную стратегию» поставок газа «на целевые рынки» и «условия либерализации экспорта природного газа с учетом имеющихся рисков для обеспечения экономической безопасности» России. Из приведенных цитат неясно, что имели в виду члены комиссии под либерализацией экспорта газа: только сектор СПГ или также рынок трубопроводного газа, экспорт которого полностью контролирует «Газпром». «Комиссия — важный закрытый орган, и, конечно, отработка его решений является обязательной для министерств», — рассказал газете высокопоставленный федеральный чиновник. Он уточнил, что у решений этого органа «особый статус».

