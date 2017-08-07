Варшава назвала цену главным критерием закупок газа в США

Главным критерием для принятия решения о закупках газа в США польское правительство считает цену, об этом в интервью РИА Новости заявил глава польского МИД Витольд Ващиковский. По его словам, отказаться от газа других поставщиков, в том числе России, Польша сможет, если американский газ будет способен конкурировать по цене. «Мы еще не решили импортировать газ из США. Пару месяцев назад к нам поступил один или два танкера с сжиженным газом из США, это был пилотный проект, чтобы удостовериться в технической возможности импорта газа из Соединенных Штатов. Это был успешный проект, однако сейчас мы просто ожидаем условий и контракта, будущего контракта», — сказал польский министр. «Мы будем, мы хотим, мы намерены импортировать газ из Соединенных Штатов с тем условием, что цена будет конкурентоспособной с той, что есть на газ от других поставщиков, таких как Катар или Россия. Пока газ из США значительно дороже. Однако если они предложат контракт, который сможет составить конкуренцию импорту газа из Катара или других регионов, мы можем рассмотреть его», — отметил польский министр. Газовый рынок Европы попал в центр внимания политиков и аналитиков после того, как президент США Дональд Трамп утвердил закон о новых санкциях против России, поскольку они предусматривают санкции против нефтегазового сектора и строительства новых газопроводов в Европу с участием российских компаний. Вашингтон обвинили в продвижении своих экономических интересов политическими методами и желании заместить на европейском рынке российский газ американским. Европейская комиссия выпустила заявление, в котором указала: под ограничительные меры США могут подпасть европейские компании, которые участвуют в строительстве, ремонте и модернизации российских экспортных газопроводов, и это может помешать реализации проектов, которые имеют «решающее значение» для диверсификации поставок газа в ЕС. Речь, в частности, идет о реализации совместного проекта «Газпрома» и Shell «Балтийский СПГ», в рамках которого в порту Усть-Луга (Ленинградская область) должен быть построен завод по производству СПГ мощностью 10 млн т. Подробнее на РБК: http://www.rbc.ru/politics/06/08/2017/598773ea9a794720600b4214?from=main