Еврокомиссар считает, что Лондон будет платить ЕС и после Brexit

Лондон в рамках процедуры Brexit "минимум до 2020 года" должен будет перечислять компенсационные выплаты Брюсселю для покрытия своих обязательств перед Евросоюзом. Уверенность в этом высказал еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер (Günther Oettinger) в интервью, которое немецкая газета Bild публикует в понедельник, 7 августа. Несмотря на то, что официальный выход Великобритании из состава ЕС запланирован на 29 марта 2019 года, стране придется еще некоторое время нести финансовое бремя из-за ряда долгосрочных программ, участвовать в которых она обязалась ранее. Тем не менее Евросоюз в любом случае после Brexit недополучит от 10 до 12 млрд евро бюджетных средств в год. Покрыть недостаток планируеся за счет сокращения расходов и повышения нагрузки на другие страны - члены сообщества. Гюнтер Эттингер также выразил мнение, что в дальнейшем Брюсселю придется отказаться от практики финансовых послаблений для ряда государств ЕС. Выплаты в обмен на свободную торговлю Источники в британских правительственных кругах ранее сообщили The Sunday Telegraph, что Лондон готов выплатить до 36 млрд фунтов стерлингов (около 40 млрд евро) в рамках своих обязательств перед ЕС. При этом согласиться с обозначенной суммой он готов, только если будут достигнуты премлемые для него договоренности по выстраиванию дальнейших экономических отношений с Евросоюзом, включая соглашение о свободной торговле.

