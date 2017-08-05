Стоимость Reddit Алексиса Оганяна достигла $1,8 млрд - news.am

  • Lragir.am
  • Бизнес - 05 Августа 2017, 14:32
Новостной платформе Reddit удалось привлечь инвестиций на сумму  $200 млн. Теперь компания оценивается в $1,8 млрд. Об этом со ссылкой на  одного из основателей компании Стива Хаффмана сообщает портал Recode.

Инвесторами стали несколько известных компаний из Силиконовой долины, в том числе Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, Vy Capital, Fidelity, а также предприниматели Сэм Альтман (Y Combinator) и Рон Конвей (SV Angel).

Reddit  основана в 2005 году Стивом Хаффманом и Алексисом Оганяном. Штаб-квартира компании расположена в Сан-Франциско. Об этом сообщает Новости Армении - NEWS.am

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