Новостной платформе Reddit удалось привлечь инвестиций на сумму $200 млн. Теперь компания оценивается в $1,8 млрд. Об этом со ссылкой на одного из основателей компании Стива Хаффмана сообщает портал Recode. Инвесторами стали несколько известных компаний из Силиконовой долины, в том числе Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, Vy Capital, Fidelity, а также предприниматели Сэм Альтман (Y Combinator) и Рон Конвей (SV Angel). Reddit основана в 2005 году Стивом Хаффманом и Алексисом Оганяном. Штаб-квартира компании расположена в Сан-Франциско. Об этом сообщает Новости Армении - NEWS.am.
Стоимость Reddit Алексиса Оганяна достигла $1,8 млрд - news.am
- Бизнес - 05 Августа 2017, 14:32