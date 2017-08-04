Чистая прибыль «Роснефти» в первом полугодии упала на 19,8%

Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО по итогам первого полугодия 2017 года по сравнению с результатами аналогичного периода прошлого года упала на 19,8%. Она составила 81 млрд руб. против 101 млрд руб. годом ранее, следует из опубликованной финансовой отчетности. В долларовом выражении падение составило 12,5%. Маржа чистой прибыли снизилась на 1,5%, составив 2,9% по итогам первого полугодия текущего года против 4,4% по итогам такого же периода 2016 года. Выручка компании от реализации и доход от совместных предприятий при этом выросли на 23,2%, до 2,8 трлн руб. (+23,2%). EВITDA увеличилась на 2,9%, до 639 млрд руб., маржа по итогам первого полугодия составила 22% (против 26,5% за аналогичный период прошлого года). Соотношение чистого долга к EBITDA составило 1,72 в долларовом выражении. Капитальные затраты компании увеличились на 32,1% и составили 407 млрд руб. Глава компании Игорь Сечин, комментируя финансовые результаты, отметил нестабильную конъюнктуру на мировом рынке и сохранение высокой волатильности цен на нефть и нефтепродукты. Негативное влияние также оказала средняя цена на нефть во втором квартале, она снизилась на 9,2%, отметил Сечин. Добыча жидких углеводородов «Роснефти» по итогам первого полугодия 2017 года составила 112,2 млн т, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 11,4%. Подробнее на РБК: http://www.rbc.ru/business/04/08/2017/598419929a794780920a0070?from=main