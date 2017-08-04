Новые санкции США прервут международную экспансию российских нефтяников

Что меняется в нефтяных санкциях? Закон США о новых санкциях против России, подписанный 2 августа президентом Дональдом Трампом, существенно затруднит вхождение российских нефтяных компаний из санкционных списков в новые международные проекты и тем самым создаст препятствия для их доступа к современным upstream-технологиям, утверждают опрошенные РБК эксперты. Это связано с тем, что в новых санкциях убирается привязка к проектам «в Российской Федерации»: под запрет попадают проекты российских компаний с перспективой добычи нефти в любой точке мира. Новые правила не меняют ни объекты ограничений (проекты с «потенциалом» добычи нефти на шельфе Арктики, в глубоководных районах моря и в сланцах), ни компании-мишени (сейчас это «Роснефть», ЛУКОЙЛ, «Газпром», «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», а также любые их «дочки»), ни сути действующих запретов: американцам нельзя предоставлять, экспортировать или реэкспортировать товары, технологии и нефинансовые услуги «в поддержку» таких проектов указанных российских компаний. Новыми стали три положения. Во-первых, текущей директивой Минфина США (.pdf) запрещается участие американцев в проектах, где любая из пяти российских нефтегазовых компаний задействована (involved) каким бы то ни было образом. Теперь директива будет изменена так, что в ней будет прописан порог долевого участия российской компании в проекте, делающий его запрещенным для американцев, — от 33%. Первоначальная версия законопроекта не содержала этого порога и, как утверждает юрфирма Gibson Dunn, вызвала тревогу американского энергетического бизнеса, поскольку запретила бы компаниям США поддерживать такие проекты по всему миру, даже если российская компания вовлечена в проект «минимальным образом». Во-вторых, запрет коснется лишь «новых проектов». Что понимать под ними, предстоит уточнить Минфину США: в законе точного определения не приводится. По дате отсечения возможны как минимум три варианта: новыми могут считаться проекты, начатые после вступления закона в силу, то есть после 2 августа 2017 года, после вступления в силу обновленной директивы Минфина (это произойдет через 90 дней после модификации предыдущей директивы, сказано в законе) или даже после 12 сентября 2014 года, когда вступила в силу предыдущая директива. В-третьих, запрет помимо новых российских проектов затронет и новые международные, то есть планируемые за пределами России и ее шельфа. При этом опрошенные РБК эксперты допустили, что пострадать могут и действующие зарубежные проекты. Партнер вашингтонской юрфирмы Jacobson Burton Kelley PLLC Глен Келли предполагает, что в совокупности эти три изменения должны означать, что модифицированная директива будет охватывать все проекты внутри России или на ее шельфе, которые ограничивает действующая директива, плюс аналогичные проекты по всему миру, где российская компания под санкциями имеет хотя бы 33% и где разведка или добыча начинаются после вступления в силу нового закона. Удар по трубопроводам Нефтегазовые санкции в новом законе не сводятся к расширению этой директивы: есть еще запрет на хоть сколько-нибудь значимое участие в российских проектах по транспортировке углеводородов за границу. Причем вводится принцип экстратерриториальности: закон грозит санкциями компаниям из любой юрисдикции (не только США), которые вкладывают средства в российские проекты по трубопроводному экспорту энергоресурсов, предоставляют для таких проектов товары и технологии, оказывают услуги. По сути, эта норма угрожает сотрудничеству между европейскими и российскими энергетическими компаниями. По оценке Еврокомиссии, утверждал Euractiv, в зону риска попадают восемь проектов: «Балтийский СПГ» (Shell и «Газпром»), «Голубой поток» (Eni и «Газпром»), трубопровод Каспийского трубопроводного консорциума (Shell, Eni и «Роснефть»), «Северный поток» и «Северный поток-2» («Газпром» и ряд европейских компаний), расширение завода СПГ «Сахалин-2» (Shell и «Газпром»), Южно-Кавказский газопровод и месторождение Шах-Дениз (BP и ЛУКОЙЛ), месторождение Зохр на шельфе Средиземного моря (BP, Eni и «Роснефть»). Вместе с тем сорвать проекты, в которых участвует «Газпром», санкции не смогут, объяснил Bloomberg аналитик Raiffeisen Centrobank в Москве Андрей Полищук. По его словам, если европейские компании ввиду новых санкций решат прекратить инвестировать в экспортные трубопроводы, российский концерн сможет использовать для их финансирования собственные средства, привлеченные в России кредиты и, возможно, фондирование из Азии. Для «Газпрома» может возрасти стоимость заимствований, однако он сможет привлечь по меньшей мере $40 млрд до конца 2020 года, считает Полищук. Подрядчики компании, занимающиеся подводной частью трубопроводов, скорее всего, будут ждать «до последнего», прежде чем прекратить работу, рассуждает аналитик. Подразделения «Газпрома», другие российские компании справятся со строительством наземной части газопроводов. Подробнее на РБК: http://www.rbc.ru/economics/04/08/2017/59824c529a7947b30d0818eb?from=main