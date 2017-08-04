За 7 месяцев 2017 года Грузию посетили более 3,9 миллиона иностранцев

За последние семь месяцев Грузию посетили более 3,9 миллиона иностранцев, что на 16.8% превышает прошлогодний показатель за аналогичный период прошлого года. Как сообщает Национальная администрация туризма, за период с января по июль количество визитеров, которые провели в Грузии сутки и более, составило более 1,8 миллиона человек, что на 423,800 больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (рост +30.2%). Самый высокий показатель посещаемости Грузии среди визитеров из Азербайджана (+8.7%), Армении (+18.3%), России (+35.9%) и Ирана (+169.5%). Из стран Евросоюза Грузию чаще всего посещали граждане Австрии (+52%), Нидерландов (+ 39%), Германии (+32%), Великобритании (+29%) и Франции (+26%). Значительно выросло число туристов из Ирана (+223.4%), Узбекистана (+163%), Саудовской Аравии (+159%), Индии (+133%), Израиля (+48%), Китая (+41%). Особый рост зафиксирован среди визитеров из Иордании (+398%), Ливана (+318%), Саудовской Аравии (+218%), Кувейта (+185%) и Узбекистана (+138%). Доход от иностранного туризма по данным первого квартала 2017 года составил 434,6 миллиона долларов (рост +23.3%), что на 82 миллиона долларов больше, чем за аналогичный период 2016 года.