Правительство Армении учредило управляющую компанию для свободной экономической зоны на границе с Ираном. Постановление об этом принято на заседании кабинета министров 4 августа. ЗАО «Мегринская свободная экономическая зона» будет работать над привлечением предприятий и поддержкой их деятельности. Оператор будет частный. Предположительно, его общие расходы за 10 лет составят $32 млн., а доходы – $52 млн. По оценкам Правительства, за 10 лет в свободную зону в Мегри ожидается привлечь 100 – 120 компаний и инвестиции в $350 – 400 млн. Ожидается, что эти компании увеличат экспорт Армении на $100 – 120 млн. в год, в основном в страны Евразийского союза, в Иран, на Ближний Восток и в Среднюю Азию, в том числе в Туркменистан. Рабочих мест от их деятельности ожидается более 2500. Для сравнения: в 2014 – 2016 гг. в 2 действующие свободные экономические зоны Армении были привлечены 15 компаний, которые собираются инвестировать $182 млн. и создать 590 новых рабочих мест. По армянскому законодательству, компании, работающие в СЭЗ, освобождаются от НДС (в части сделок внутри СЭЗ и на экспорт), а также на прибыль и (для индивидуальных предпринимателей) на доход. Не предусмотрен также налог на имущество и таможенные пошлины. Но полностью эти льготы действуют только при экспорте из Армении. При реализации внутри страны с товаров нужно уплачивать пошлину и НДС. Об этом сообщает Новости Армении - NEWS.am.
Начинается создание свободной зоны в Мегри
- Бизнес - 03 Августа 2017, 13:31