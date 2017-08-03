Премьер поручил списать долги фермерам, пострадавшим от стихии

С фермеров в сёлах, где от града и других бедствий пострадал урожай, нельзя брать налог на землю и плату за оросительную воду. Об этом заявил на заседании Правительства 3 августа премьер-министр Армении Карен Карапетян. Он поручил министрам сельского хозяйства и территориального управления и развития, а также губернаторам областей в месячный срок предпринять нужные шаги для того, чтобы списать с фермеров суммы, а также плату за покупку семян по госпрограммам.