Глава Роснефти пообещал в течение месяца сообщить о позитивных последствиях санкций США

Крупнейшая российская нефтяная компания РФ Роснефть будет искать возможности уменьшить последствия санкций США и обещает представить позитивный результат от их введения в течение месяца. "Посмотрим, как это будет нравиться тем, кто принимает решения, но а мы будем искать возможность работы так, чтобы действие санкций минимизировать. И вы об этом узнаете очень скоро", - сказал журналистам глава компании Игорь Сечин. В среду президент США Дональд Трамп подписал закон о расширении санкций против России, в том числе касающихся энергетического сектора. "Есть позитивные последствия, есть негативные. Вот негативные, как я сказал, уже начинают работать против американских партнеров. А позитивные вы узнаете в течение ближайших четырех недель", - сказал Сечин. Глава Роснефти также сказал, что компания будет расширять сотрудничество с Венесуэлой, экономика которой переживает сильнейший кризис.