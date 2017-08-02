Индекс Dow впервые преодолел отметку в 22.000 пунктов благодаря Apple

Индекс Dow в среду впервые в истории превысил отметку в 22.000 пунктов благодаря ралли акций Apple. Бумаги Apple подскочили на 6,02 процента, достигнув исторического пика, после того как самая дорогая компания мира отчиталась о хороших квартальных результатах и продажах iPhone и сигнализировала о том, что выпуск юбилейного смартфона состоится в запланированные сроки. Индекс информационных технологий S&P 500 прибавил 0,5 процента, оказавшись единственным отраслевым сектором, продемонстрировавшим рост. Dow с начала 2017 года вырос на 11 процентов, несмотря на то, что Уолл-стрит теряет надежду на обещанное президентом США Дональдом Трампом и контролируемым республиканцами Конгрессом снижение налогов и повышение инфраструктурных расходов. В конце января Dow достиг отметки в 20.000 пунктов, а 1 марта - 21.000 пунктов благодаря подъему акций банков Goldman Sachs и JPMorgan. Dow Jones к 17.17 МСК вырос на 0,24 процента до 22.015,32 пункта, индекс S&P 500 снизился на 0,06 процента до 2.474,73 пункта, а индекс Nasdaq Composite - 0,06 процента до 6.359,37 пункта. Десять из 11 основных секторов S&P 500 снизились, сильнее всего - энергетический, который потерял 0,8 процента. Данные компании Automatic Data Processing Inc показали, что число рабочих мест в частном секторе США в июле выросло на 178.000 после увеличения на пересмотренные 191.000 в предыдущем месяце. Акции производителя ПО Garmin выросли на 3,6 процента, а занимающейся обеспечением кибербезопасности FireEye - на 1,8 процента после того, как обе компании отчитались о хороших квартальных результатах. Бумаги Humana прибавили 4,2 процента, так как страховая компания сообщила о превысившей прогнозы квартальной прибыли.