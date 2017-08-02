Хрупкая экономика России сдерживает Путина в противостоянии с США

Российский лидер Владимир Путин вряд ли рискнет резко ужесточить свой подход в рамках нового раунда взаимных с Вашингтоном санкций, поскольку единственные меры, которые могут навредить США, поставят под угрозу хрупкое восстановление экономики РФ. Путин на прошлой неделе сказал, что деятельность в России должны будут прекратить 755 сотрудников дипломатического ведомства США. МИД РФ также приостановил использование американским посольством в Москве складов и дачи. Российский ответ привлек внимание, однако уступил по силе воздействия одобренным Конгрессом США санкциям против РФ, нацеленным на энергетические проекты, запрещающим президенту Дональду Трампу самостоятельно отменять ранее введенные ограничения и рискующим еще больше ограничить кредиты для российских компаний. Отчасти это указывает на относительно небольшое число способов, которыми располагает Россия, чтобы навредить США, чья экономика примерно в 14 раз больше российской. Это также отражает беспокойство Кремля о состоянии российской экономики в преддверии президентских выборов в марте 2018 года. В 2014 году, когда США и Евросоюз ввели санкции из-за аннексии Москвой украинского Крыма, главным ответом Кремля стало ограничение импорта западного продовольствия - относительно мягкая мера. "Это тот случай, когда голова управляла сердцем, и я жду абсолютно такого же ответа в этот раз, - сказал Крис Уифер из консалтинговой компании Macro-Advisory в Москве. Что-то, что доставит дискомфорт США, но не подорвет усилий Кремля, направленных на привлечение зарубежных инвесторов и поддержку роста экономики". По словам Уифера, Путин, скорее всего, примет новые ответные меры против Вашингтона после того, как Трамп подпишет законопроект о санкциях, но шаги Кремля вряд будут направлены на американские компании, тесно связанные с Россией. Путин не говорил, будет ли баллотироваться на четвертый срок в 2018 году, однако чиновники этого ждут. Хотя во время первых сроков Путина рост экономики РФ превышал 5 процентов, ВВП сократился в 2015 и 2016 годах, а в 2017-м, как ожидается, вырастет лишь на 1,4 процента. Путину нужна сильная экономика, если он хочет одержать убедительную победу на выборах, и Кремль пытается показать, что Россия открыта для иностранных компаний, несмотря на напряженность в отношениях с Западом. Российские инвесторы осторожно увеличивают капиталовложения на фоне выхода экономики из рецессии, что повышает значимость притока иностранного капитала. Замглавы экономического совета при президенте, экс-министр финансов Алексей Кудрин сказал в интервью Рейтер на прошлой неделе, что российским инвесторам нужна уверенность, что санкции не будут усиливаться, иначе прогноз для экономики РФ будет слабым. ограничение сотрудничества В воскресном интервью программе Вести Путин сказал, что Россия может ограничить сотрудничество с Вашингтоном в сферах, "которые будут чувствительны для американской стороны", но он не думает пока, что в этом есть необходимость. "Это будет вредить и развитию международных отношений. И вредить не только российско-американским отношениям как таковым, но и нам будет наносить какой-то ущерб", - сказал российский президент. В качестве двух отраслей, где Россия и США тесно сотрудничают и где российские санкции могут повлиять на американские компании, аналитики называют энергетику и авиацию. Американский энергетический гигант ExxonMobil является партнером российской нефтекомпании Роснефть в рамках проекта "Сахалин-1", который предусматривает разработку запасов нефти и газа на северо-восточном шельфе острова Сахалин. Компании также договорились о реализации совместных проектов в Северной Америке и в Мозамбике. Российская корпорация ВСМПО-Ависма, крупнейший в мире производитель титана, обеспечивает около 40 процентов потребностей американской авиастроительной компании Boeing на основе долгосрочных контрактов, и компании имеют совместное предприятие в России. В обоих случаях, однако, Путин вряд ли поддастся на давление со стороны сторонников жесткого курса в его администрации и разорвет все деловые связи. Россия нуждается в доступе к технологическим ноу-хау таких компаний, как Exxon, для поддержания добычи нефти, основной статьи экспорта, на уровнях, близких к постсоветским рекордам. Она также стремится к возрождению собственной авиационной промышленности, чему может способствовать сотрудничество с Boeing. "Иностранные инвестиции не только приносят деньги, но и имеют неосязаемые выгоды с точки зрения улучшения управления, знаний, передачи технологий, а это позволяет повысить производительность и уровень жизни", - сказал Уильям Джексон, старший экономист по развивающимся рынкам Capital Economics. Путин, который в течение первых двух сроков своего президентства завоевывал популярность благодаря резкому повышению уровня жизни россиян, будет учитывать это при принятии решения о каких-либо дальнейших ответных мерах. "Пока Путин демонстрирует гораздо большую сдержанность в своем ответе, чем того требуют националисты", - сказал Уифер. Несмотря на всю его власть, Путин "не упускает из виду избирателей", добавил он.