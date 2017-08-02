Криптовалюта bitcoin cash, появившаяся менее суток назад, вышла на третье место по уровню капитализации. На 11:50 среды, 2 августа, этот показатель составлял $7,732 млрд. Цена монеты bitcoin cash составила $469,16. Первое месте по капитализации сохраняет «традиционный» биткоин — $44,6 млрд, второе место у ethereum — $21 млрд. Занимавшая до недавнего времени третье место ripple переместилась на четвертую позицию с капитализацией $6,7 млрд. Стоимость биткоина при этом составляет $2,7 тыс., что почти на 5% меньше, чем сутки назад. Биткоин на распутье: к чему приведет разделение криптовалюты ТЕХНОЛОГИИ Bitcoin cash был выделен из биткоина, самой популярной в мире криптовалюты, во вторник, 1 августа. Это произошло из-за того, что часть майнеров (тех, кто предоставляет свои вычислительные ресурсы для выполнения математической задачи по проверке и осуществлению биткоин-транзакций) и владельцев биткоинов не стали устанавливать программное обеспечение для перехода на новый протокол SegWit2x. Подробнее на РБК: http://www.rbc.ru/rbcfreenews/59818cfd9a79472e5d0aede2?from=main
Новая криптовалюта bitcoin cash стала третьей по уровню капитализации
- Бизнес - 02 Августа 2017, 14:25