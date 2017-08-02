Нефть дешевеет на данных о росте запасов в США

РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются в среду утром, поскольку инвесторы отыгрывают данные Американского института нефти (API) о запасах "черного золота", свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 08.17 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,83% — до 51,35 доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,87%, до 48,73 доллара за баррель. Согласно отчету API, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 28 июля, неожиданно выросли на 1,8 миллиона баррелей, до 488,8 миллиона. При этом аналитики ожидали, что запасы, наоборот, снизятся — на 2,9 миллиона баррелей. "Отчет по запасам нефти от API стал смертельным ударом (для рынка "черного золота" — ред.)", — приводит агентство Рейтер мнение старшего рыночного аналитика OANDA Джеффри Халли (Jeffrey Halley). Теперь эксперты ожидают данных Минэнерго США о запасах нефти в стране, которые будут опубликованы позднее в среду. По их прогнозам, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 28 июля, снизились на 0,6%, или на 2,9 миллиона баррелей, до 480,5 миллиона баррелей.