Цены на нефть стабильны, WTI перешагнула $50 впервые с конца мая

Цены на нефть стабильны утром во вторник благодаря высокому спросу на топливо, но дальнейший подъём рынка сдерживает рост предложения из ОПЕК. К 9.26 МСК фьючерсы на нефть сорта Brent подросли на 0,11 процента до $52,78 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $50,25 за баррель, на 0,16 процента выше предыдущего закрытия. "Спрос на бензин в США достиг прошлогодних максимумов, а запасы, особенно на Восточном побережье, снизились", – сказали аналитики BNP Paribas. В целом коммерческие запасы нефти в США уменьшились на 10 процентов до 483,4 миллиона баррелей и – с оговоркой на сезонные факторы – сейчас они впервые с начала года находятся ниже уровня 2016 года. В фокусе внимания инвесторов – данные о недельных запасах нефти и нефтепродуктов в США от Американского института нефти (API) и официальная статистика Управления энергетической информации (EIA). Среди факторов, сдерживающих дальнейший подъём рынка, – увеличение добычи ОПЕК в июле. Нефтекартель ОПЕК и несколько стран вне организации, включая Россию, ранее договорились сократить добычу примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки до марта 2018 года ради восстановления равновесия мирового спроса и предложения. Добыча нефти ОПЕК в июле выросла на 90.000 баррелей в сутки до 33 миллионов баррелей в сутки, показали расчёты Рейтер. Основным драйвером роста добычи группы в предыдущем месяце стало наращивание производства сырья в Ливии, которая не входит в глобальный пакт.