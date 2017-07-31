Эксперты рассказали о влиянии новых антироссийских санкций на экономику Армении

/АРКА/. Новый пакет антироссийских санкций отразится на Армении как положительно, так и отрицательно, считает экономист Вилен Хачатрян. "Условно санкции нужно разделить на два блока. Первый, от которого мы выигрываем, второй, от которого несем убытки", - сказал он в понедельник на пресс-конференции. Экономист отметил, что когда против России были впервые применены санкции, то они способствовали концентрации на собственном производстве, в частности, в сельском хозяйстве. "Это можно рассматривать и как возможность для Армении. Мы можем сконцентрироваться на экспорте, в первую очередь, сельскохозяйственной продукции в Россию. Тем более, что большая часть экспорта приходится на эту страну", - подчеркнул Хачатрян. Однако экономист считает, что проблемы могут возникнуть при импорте российской продукции в Армению. Так, по его мнению, санкции могут привести к сокращению экспорта российской продукции и к росту цен на российские товары при импорте в Армению. По словам экономиста, антироссийские санкции могут отрицательно сказаться и на армянских гражданах, уехавших на заработки в Россию. "Когда применяются санкции, то с работы, в первую очередь, увольняют мигрантов. Это распространенная мировая практика при экономических потрясениях. А у нас много работающих в России; и эти процессы могут отразиться и на них", - пояснил Хачатрян. Экономист также считает, что падение цен на нефть, которое наносит урон российской экономике, не приводит у нас к падению цен на горючее, поэтому от этого фактора Армения существенно не выигрывает. В свою очередь, директор Аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству Степан Григорян считает, что антироссийские санкции США приведут к ослаблению ЕАЭС и экономическим проблемам для стран членов союза.