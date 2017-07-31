Оползень сошел на Военно-Грузинскую дорогу

На дороге, ведущей к грузино-российской границе, в результате сильного дождя сошел оползень между селами Коби и Каноби (регион Мцхета-Мтианети), сообщает Sputnik Грузия ос ссылкой на пресс-службу губернатора региона. Оползень сошел в 06:00 по местному времени. По данным телекомпании Rustavi2, под оползень попали микроавтобус и легковая машина, однако никто не пострадал. В течение определенного времени движение по Военно-Грузинской дороге было перекрыто. По информации департамента автомобильных дорог министерства инфраструктуры и регионального развития, на данный момент автомобильное движение восстановлено.