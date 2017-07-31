Beeline представил уникальное роуминг предложение

Beeline объявляет о запуске услуги «Роуминг пакет». Предложение позволяет клиентам, выезжающим за границу, общаться в более чем 50 странах мира по беспрецедентно низким ценам. География услуги включает популярные для летнего отдыха страны: все страны Европы, ОАЭ, Египет, Израиль, Таиланд, США, Канада, Китай и т.д. Стоимость всех звонков в рамках услуги составляет 125 драмов за минуту, цена 1 SMS – 125 драмов, а интернет доступен за 25 драмов/МБ. Услуга доступна абонентам предоплатной и постоплатной системы расчетов. «Оставаться на связи с близкими во время поездок очень важно для наших абонентов, и мы делаем все от нас зависящее, чтобы им было максимально удобно и просто пользоваться нашими услугами за рубежом. Новая услуга «Роуминг пакет» добавила еще 50 стран к списку мест, где Beeline предлагает максимально привлекательные цены. Мы рады, что в разгар сезона отпусков можем предложить клиентам выгодное общение и сделать их жизнь еще лучше», - отметил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин. Для подключения услуги «Роуминг пакет» предоплатным абонентам нужно набрать *255#, а для отключения - *122#. Абоненты постоплатной системы расчетов могут активировать услугу по запросу *245#. Получить информацию об использованном в течение дня объеме можно командой *215#. Услуга доступна до 5 октября 2017 года включительно. Отдельно отметим, что абоненты Beeline в роуминге в любой стране могут бесплатно звонить в колл центр по номеру +374 8000 0612