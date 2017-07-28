Проект «Северный поток-2» под угрозой срыва?

Судьба амбициозного проекта Кремля находится под угрозой МОСКВА – Федеральное сетевое агентство (Bundes­netz­agentur) не внесло в план развития газотранспортной сети Германии до 2026 года пять проектов, связанных со строительством «Северного потока – 2» (Nord Stream 2) «в связи с неопределенностью». Об этом говорится в обнародованном накануне пресс-релизе агентства. Таким образом, судьба «Северного потока – 2», который должен был стать альтернативой поставкам российского газа через Украину и против которого выступал ряд европейских стран, тоже стала выглядеть весьма неопределенной. Некоторые эксперты считают, что проект с высокой долей вероятности будет заморожен, и не в последнюю очередь из-за грядущих антироссийских санкций в контексте законопроекта, который ждет одобрения в Конгрессе, после чего уйдет на подпись к Дональду Трампу. Между тем, в проект «Северный поток-2» уже вложены большие деньги. Так, российские металлургические компании еще в июне нынешнего года изготовили половину труб для балтийского газопровода, о чем заявлял технический директор Nord Stream 2 AG Сергей Сердюков. Немалые средства были вложены также в подготовку проектной документации. Партнер консалтинговой компании RusEnergy, аналитик нефтегазового сектора Михаил Крутихин думает, что практически решенный вопрос с новыми санкциями США в отношении России просто ускорил процесс принятия решения Германией, но не стал его первопричиной. «Немцы и так не были готовы дать добро продвижению проектов, связанных с «Северным потоком-2», именно из-за неясности судьбы самого проекта в целом, поскольку пока нет договоренности между Европейской комиссией, регулятором газового рынка в странах ЕС, и Газпромом, – констатировал он в интервью «Голосу Америки». – Отсюда полная неуверенность, а давать добро на продвижение каких-то проектов в обстановке, когда ничего не решено окончательно, конечно, никто не хочет». Вместе с тем аналитик не считает, что подписание президентом Трампом санкционного законопроекта означает обязательный крах «Северного потолка». «Для замораживания проекта необходимо, чтобы были объявлены какие-то конкретные санкции, – пояснил он. – Закон же дает просто набор инструментов для Белого дома и для Трампа, а не вводит санкций. Это санкционные инструменты, которыми при желании сможет воспользоваться американская администрация». Так что вопрос пока подвешен в воздухе, резюмировал Михаил Крутихин. В то же время он полагает, что Россия лишь выиграла бы, перестав вкладывать деньги в политизированные проекты – типа «Северный поток-2» или «Турецкий поток». «Беда только в том, что, не дожидаясь никакого разрешения со стороны ЕС, в эти проекты уже вбухали гигантские средства, которые никогда не оправдаются, –подчеркнул аналитик. – Заморозка же «Северного проекта» могла бы порадовать не только украинцев и их соседей по Европе, но и российских налогоплательщиков, для которых в этом случае останется хоть надежда на то, что часть бюджета все-таки удастся сэкономить». По оценке Михаила Крутихина, все последние газовые проекты – политические капризы российского руководства, которые приходится оплачивать Газпрому, а точнее налогоплательщикам. «Они никогда не были рентабельными, – утверждает он. – В тот же «Южный поток» вложили 17 миллиардов долларов, не получив никаких разрешений с европейской стороны. В декабре 2014 года пришлось его отменить. Сейчас этот проект пытаются спасти с помощью «Турецкого потока», проложив две нитки неизвестно куда. Хотя для Турции и одной нитки было бы вполне достаточно». По словам аналитика, «Северный поток-2» – изначально возник не как коммерческий проект, а как «чисто капризно-политический – наказать Украину». «Все, другого смысла для России в нем нет. Если не считать еще возможности дать еще больше обогатиться друзьям Путина – подрядчикам, которые занимается строительством этих проектов. Другой мотивации тут нет», - заключил он. Ведущий научный сотрудник отдела политических европейских исследований ИМЭМО РАН, германист Александр Кокеев в комментарии «Голосу Америки» заметил, что помимо американских санкций есть еще самые разные проблемы, которые влияют на подобные решения. «Это, например, энергетическая безопасность Германии, – продолжил он. – Берлин уже несколько лет просто боится, даже вне зависимости от украинского кризиса, впасть в слишком большую зависимость от российского газа или нефти, когда кран может внезапно перекрываться (по желанию Кремля). В Германии увидели в сотрудничестве с нашей страной не сплошные плюсы, как это было где-то до 2012 года, а проблемы». Одновременно Александр Кокеев затруднился однозначно оценить судьбу «Северного потока» в контексте последних событий. «Потому что Германия по-прежнему сохраняет очень большую заинтересованность в проекте, – пояснил он. – Хотя против «Северного потока-2» очень серьезно восстают и украинцы, которые в перспективе теряют около двух миллиардов евро в год как транзитная страна, а также поляки, венгры, чехи и другие наши бывшие друзья, у которых здесь возникают свои особые опасения и которые тоже сильно давят на Германию». Словом, сейчас о крахе «Северного потока-2» говорить пока преждевременно, надо посмотреть, как будут развиваться события, обобщил ведущий научный сотрудник ИМЭМО.