Газпром-Армения снизил налоговые выплаты

1000 крупнейших налогоплательщиков Армении за первое полугодие 2017 года выплатили в госбюджет более 378,4 млрд. драмов, что больше на 9,1% или на 31,7 млрд. драмов по сравнению с первым полугодием 2016 года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Комитетом по Госдоходам при правительстве Армении по итогам января-июня 2017 года. Из общей суммы налоговых выплат 1000 крупнейших налогоплательщиков Армении около 286, 6 млрд. драмов составили суммы, собранные непосредственно налоговыми органами, а около 91,8 млрд. драмов - таможенными органами. В то же время, около 137,4 млрд. драмов составили прямые налоги (налог на прибыль, подоходный налог), на косвенные налоги пришлось порядка 191,4 млрд. драмов (в т.ч. НДС, акцизный налог), а на иные налоги и пошлины – 49,6 млрд. драмов. При этом следует отметить, что налоговые поступления 1000 крупнейших налогоплательщиков составляют 68,8% от всего объема налогов и пошлин, поступивших в госбюджет Армении за январь-июнь 2017 года. Налоги и пошлины за отчетный период составили более чем 549,6 млрд. драмов, увеличившись на 7,3%. Согласно официальным данным, «Газпром Армения» продолжает возглавлять список крупнейших налогоплательщиков Армении. Компания за первое полугодие 2017 года выплатила в государственный бюджет более 24,46 млрд. драмов против порядка 24,56 млрд. драмов за тот же период 2016 года. Второе место в списке крупнейших налогоплательщиков заняла компания «Гранд Тобако», которая за отчетный период выплатила в госбюджет 14,6 млрд. драмов (рост на 23,7%). Третьим в списке крупнейших налогоплательщиков идет компания «Электросети Армении», выплатившая в бюджет 11,8 млрд. драмов против 9,2 млрд. драмов в первом полугодие 2016 года. Четвёртую строку занимает компания «Алекс Холдинг», которая выплатила в госбюджет порядка 11,2 млрд. драмов против 7,3 млрд. драмов. Замыкает пятёрку "тяжеловесов" компания «Зангезурский медно - молибденовый комбинат», перечислившая в бюджет за 6 месяцев 2017 года 9,7 млрд. драмов против 3 млрд. драмов за тот же период 2016 года. В топ-10 крупных налогоплательщиков также вошли "ГеоПроМайнинг Голд" (8,1 млрд. драмов), «CPS OIL CORPORATION» (6,1 млрд. драмов), Техут (6 млрд. драмов), Интернешнл Масис Табак (5,3 млрд. драмов), Philip Morris Армения (5,1 млрд. драмов). ($1 – 478,73 драма).