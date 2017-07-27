"Ташир Капитал" получила "добро" на привлечение кредита под залог

/АРКА/. Компания "Ташир Капитал" привлечет кредит под залог акций компании ЗАО "Электросети Армении". Соответствующий вопрос был одобрен в четверг в ходе заседания правительства Армении. "Ташир Капитал" заложит 172 тысячи 496 акций, которые составляют более 69,9% капитала ЗАО "Электросети Армении" для привлечения кредитных средств от Европейского банка реконструкции и развития и Азиатского банка развития. Подробности о привлекаемых средствах и направлениях их вложений не указываются. ЗАО "Электрические сети Армении" - энергетическая компания, деятельность которой направлена на распределение электроэнергии потребителям Армении, в том числе населению. Группа компаний "Ташир" (возглавляемая крупным российским бизнесменом армянского происхождения Самвелом Карапетяном) в сентябре 2015 года приобрела у российского энергохолдинга "Интер РАО ЕЭС" два армянских энергоактива – ЗАО "ЭСА" и Разданскую ТЭС.