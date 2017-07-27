Самвел Алексанян создает текстильную монополию?

По данным газеты «Грапарак», депутат парламента Армении Самвел Алексанян решил расширить производство текстиля и трикотажа и с этой целью приобрел «Арташатскую трикотажную фабрику». Сейчас там идут строительные работы. На фабрике будут производить домашний текстиль и ткани. «Нам удалось выяснить, что запуск нового производства, намеченный до конца года или в начале 2018 года, будет осуществлен вместе с инвесторами – ливанскими армянами, которые в ряде арабских стран имеют швейные фабрики. Для приобретения необходимого оборудования будет инвестировано около 6 млн. евро. Алексанян начнет в Армении также производство ткани, и с этой целью будет инвестировано порядка 20 млн. евро. Как видим, олигарх формирует монополию не только на рынке сахарного песка и ряда других продуктов, но и текстиля», - отмечает издание.