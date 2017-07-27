Beeline объявил о планах по беспрецедентной модернизации проводной инфраструктуры в Ереване и регионах. Широкомасштабный проект охватит значительную часть магистральной и абонентской инфраструктуры, а сумма инвестиций может достигнуть десятков млн. долларов в течение ближайших двух лет. Для реализации проекта Beeline пригласит к сотрудничеству армянских партнеров, которые смогут провести работы по монтажу и наладке оборудования, прокладке оптических сетей и т.д. Для того, чтобы сформировать список возможных партнеров компания открыла почтовый ящик modernization@beeline.am, куда местные компании, желающие участвовать в конкурсе, могут отправлять свои данные. «Beeline в Армении – продолжатель славных традиций обеспечения страны и ее населения всеми видами связи. Мы продолжаем эту миссию, начатую более века назад, и сегодня готовы инвестировать во благо страны и наших клиентов очень значительные суммы. Мы будем очень рады сотрудничеству с армянскими партнерами, чтобы вместе сделать жизнь и связь в Армении еще лучше и современнее», - отметил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин. Отметим, что грядущие инвестиции, в первую очередь, крайне положительно отразятся на качестве фиксированного Интернета Beeline, помогут предоставлять клиентам конвергентные услуги высочайшего качества, поспособствуют замене устаревших аналоговых станций на самые современные.
Beeline проведет беспрецедентную модернизацию проводной инфраструктуры
- Бизнес - 27 Июля 2017, 13:08