Beeline проведет беспрецедентную модернизацию проводной инфраструктуры

  • Lragir.am
  • Бизнес - 27 Июля 2017, 13:08
Beeline объявил о планах по беспрецедентной модернизации проводной инфраструктуры в Ереване и регионах. Широкомасштабный проект охватит значительную часть магистральной и абонентской инфраструктуры, а сумма инвестиций может достигнуть десятков млн. долларов в течение ближайших двух лет.

Для реализации проекта Beeline пригласит к сотрудничеству армянских партнеров, которые смогут провести работы по монтажу и наладке оборудования, прокладке оптических сетей и т.д. Для того, чтобы сформировать список возможных партнеров компания открыла почтовый ящик modernization@beeline.am, куда местные компании, желающие участвовать в конкурсе, могут отправлять свои данные.

«Beeline в Армении – продолжатель славных традиций обеспечения страны и ее населения всеми видами связи. Мы продолжаем эту миссию, начатую более века назад, и сегодня готовы инвестировать во благо страны и наших клиентов очень значительные суммы. Мы будем очень рады сотрудничеству с армянскими партнерами, чтобы вместе сделать жизнь и связь в Армении еще лучше и современнее», - отметил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

Отметим, что грядущие инвестиции, в первую очередь, крайне положительно отразятся на качестве фиксированного Интернета Beeline, помогут предоставлять клиентам конвергентные услуги высочайшего качества, поспособствуют замене устаревших аналоговых станций на самые современные.

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