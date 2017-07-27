По итогам второго квартала 2017 года чистая прибыль Facebook выросла на 71% и составила $3,89 млрд, прошлогодний результат — $2,28 млрд. Об этом говорится в сообщении компании. «У нас были хороший второй квартал и первая половина года», — заявил основатель Facebook Марк Цукерберг. «В нашем сообществе два миллиарда человек, и мы сосредотачиваемся на том, чтобы люди стали ближе друг к другу», — добавил он. По итогам второго квартала 2017 года Facebook на 47% увеличила доходы от рекламы, они выросли с $6,24 до 9,16 млрд. При этом 87% от рекламных доходов приходятся на мобильную рекламу. В прошлом году этот показатель был на уровне 84%. Еще компания получила $157 млн в виде различных выплат. Таким образом, доход Facebook во втором квартале — $9,32 млрд, что на 45% больше результата за этот же период прошлого года ($6,436 млрд). Прибыль компании на одну акцию $1,3, в то время как в прошлом году была $0,7. Подробнее на РБК: http://www.rbc.ru/business/27/07/2017/597984919a79474f1382b77e
Facebook отчитался о чистой прибыли в 71% за квартал
- Бизнес - 27 Июля 2017, 11:02