Экспорт из Армении в ЕС растет: внешняя торговля в цифрах

Как во всех небольших странах с открытой экономической системой, так и в Армении динамика внешней торговли является одним из основных факторов, описывающих текущую конъюнктуру всей экономики. В этом смысле интересно изучить, какие основные тенденции наметились в сфере внешней торговли в первой части текущего года. Так, согласно данным, опубликованным Национальной статистической службой РА, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года в первые 5 месяцев 2017 года внешнеторговый оборот РА увеличился примерно на 23% по сравнению с ростом на 6.8% в прошлом году. Экспорт Согласно данным, опубликованным НСС, в январе-мае 2017 года экспорт Армении вырос почти на 20.9%, а импорт – на 24.4%.В текущем году наиболее крупной товарной группой экспорта продолжает оставаться продукция горнодобывающей промышленности, на долю которой приходится почти 30% от общего экспорта. Второй наиболее крупной товарной группой экспорта является производство готовой пищевой продукции, объемы экспорта которой за первые пять месяцев 2017 года увеличились приблизительно на 34.1% до 195.7 миллионов долларов. В начале этого года, наряду с традиционно экспортируемой продукцией, почти на 300% увеличился объем экспорта машин, оборудования и механизмов. Тем не менее, несмотря на зарегистрированный рост, объемы экспорта этой товарной группы продолжают оставаться довольно низкими, составляя всего лишь 2.4% от общего экспорта. Примечательно то обстоятельство, что несмотря на членство Армении в ЕАЭС, Европейский союз до сих пор остается крупнейшим торговым партнером РА: за первые пять месяцев 2017 года в страны-члены ЕС было вывезено около 30% общего экспорта Армении, в то время как доля экспорта в страны-члены ЕАЭС составила всего 22.2%. Причем, по сравнению с прошлым годом удельный вес экспорта в ЕС увеличился, а в ЕАЭС – снизился. Вместо этого резко увеличился экспорт в некоторые страны Европы. Так, в январе-мае 2017 года экспорт армянских товаров в Финляндию вырос в 75.2 раза, в Данию - в 33.8 раз, в Швецию – в 8.6 раз,в Соединенное Королевство – в 5.4 раза, а в Нидерланды – в 2.1 раз. На впечатляющие 820% увеличился и экспорт РА в Швейцарию, в результате чего Швейцария стала второй по величине экспорта страной-партнером с объемом экспорта в 108 миллионов долларов. Импорт Как уже было отмечено, в январе-мае 2017 года импорт РА увеличился на 24.4% до почти 1.5 миллиарда долларов. Здесь особенно примечательно то обстоятельство, что впервые после кризисного 2008 года темпы роста импорта РА превысили темпы роста экспорта. К ряду факторов, способствующих подобному росту спроса на импорт, вероятно следует отнести состоявшиеся в апреле текущего года парламентские выборы, во время которых раздаваемымиизбирательскими взятками существенно повысились потребительские расходы. Параллельно, в первом квартале 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года,приблизительно на16% увеличился и объем частных трансфертов в РА, что также способствовало увеличению спроса на импорт. В результате подобного роста объемов импорта в начале этого года отрицательное сальдо торгового баланса РА увеличилось на 28.9% до 678.3 миллионов долларов. В отличие от экспорта, импорт РА в географическом смысле более диверсифицирован: 22.6% импорта РА приходится на страны-члены ЕАЭС, а доля стран-членов ЕС практически ему равна и составляет 22.2 процента от общего импорта. Примечателен также тот факт, что в первые пять месяцев 2017 года импорт из стран, не являющихся членами ЕС или СНГ, увеличился на 33.9% или на 197 миллионов долларов, составив около 52.5% от общего импорта. Принимая во внимание, что до 2022 года Республика Армения полностью перейдет на единый таможенный тариф ЕАЭС, становится очевидным, что в случае сохранений этих тенденций изменения географической структуры импорта поле отрицательного воздействия наиболее высоких ставок, установленных ЕАЭС, пропорционально расширится, что приведет к подорожанию большего количества товаров. Андраник Манукян «Союз информированных граждан»
Экспорт из Армении в ЕС растет: внешняя торговля в цифрах
- Бизнес - 26 Июля 2017, 17:52