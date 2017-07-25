Армения может получить помощь США для сирийских беженцев

Комитет по ассигнованиям Палаты представителей США принял законопроект об ассигнациях по «Государственным, зарубежным операциям и связанными с ними программам» (SFOPS) на 2018 год. Согласно документу, США окажут поддержку в рамках SFOPS на 47,4 млрд долларов странам, которые приняли сирийских беженцев с начала кризиса в ближневосточной стране. Предусматривается также увеличить помощь, в частности, христианскому меньшинству в Сирии и соседних государствах. Армянская Ассамблея Америки (ААА) поприветствовала принятие документа, отметив, что армянское население в Сирии продолжает оставаться одним из самых уязвимых религиозных меньшинств региона, а переехавшие в разные страны мира сирийские армяне по сей день нуждаются в своевременной помощи. По данным министерства диаспоры Армении, с начала войны в Сирии в республику переехало около 22 тыс. сирийских армян.