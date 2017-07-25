Армения может получить помощь США для сирийских беженцев

  • Lragir.am
  • Бизнес - 25 Июля 2017, 18:10
Комитет по ассигнованиям Палаты представителей США принял законопроект об ассигнациях по «Государственным, зарубежным операциям и связанными с ними программам» (SFOPS) на 2018 год.

Согласно документу, США окажут поддержку в рамках SFOPS на 47,4 млрд долларов странам, которые приняли сирийских беженцев с начала кризиса в ближневосточной стране.

Предусматривается также увеличить помощь, в частности, христианскому меньшинству в Сирии и соседних государствах.

Армянская Ассамблея Америки (ААА) поприветствовала принятие документа, отметив, что армянское население в Сирии продолжает оставаться одним из самых уязвимых религиозных меньшинств региона, а переехавшие в разные страны мира сирийские армяне по сей день нуждаются в своевременной помощи.

По данным министерства диаспоры Армении, с начала войны в Сирии в республику переехало около 22 тыс. сирийских армян.

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