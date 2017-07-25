При поддержке Beeline стартовал Sevan Startup Summit 2017

При поддержке Beeline 1000 представителей армянских стартапов участвуют во втором ежегодном форуме SevanStartup Summit 2017 фонда Starup Armenia.

В рамках сотрудничества форум посетил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин. Он принял участие в ряде мероприятий – конкурсах и мастер-классах, а также пообщался с участниками форума.

В Sevan Startup Summit 2017 участвуют 100 команд, состоящих из представителей стартапов и программистов, около 20 инвесторов, а также венчурные организации и менторы. Активное участие в работе форума принимают также сотрудники Beeline.

Проходящий в палаточном лагере форум позволит армянским стартапам в непринужденной обстановке обменяться опытом, а также встретиться с потенциальными инвесторами в ходе CampFire Pitch.

«Сегодня я очень рад находиться здесь и видеть столько представителей армянских стартапов. Уверен, что недельное общение, участие в конкурсах и мастер-классах поможет им приобрести новые знания и найти новых партнеров. Оставаясь верным своей миссии, Beeline готов оказывать посильную поддержку становлению армянских стартапов и развитию ИТ-сферы в Армении, что может изменить к лучшему жизни многих», - сказал в своем приветствии Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

«Мы очень рады, что Beeline присоединился к нашему саммиту. Это говорит о том, что компания готова поддержать развитие армянских стартапов. Визит господина Пятахина значит много для участников саммита, поскольку неформальное общение способствует установлению долгосрочных отношений», - отметил директор фонда Startup Armenia Тигран Петросян.

Отметим, что Beeline оказывает поддержку проведению саммита, а также предоставляет интернет-подключение.