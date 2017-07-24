«Наследие» требует денонсировать армяно-российский газовый договор

Партия «Наследие» выражает обеспокоенность в связи с пассивностью руководства Армении в отношении инвестиционных предложений США и ЕС в области энергетики Армении. В распространенном сегодня заявлении партии отмечается, что энергетическая независимость является компонентом суверенитета страны, платформой экономического развития и социально-экономического благополучия. Армения обладает энергетической альтернативой как в лице Ирана, так и возобновляемых источников, говорится в заявлении. Предложения США и ЕС об инвестициях в сферу энергетики Армении являются не только залогом энергетической безопасности, но и экономического развития. Партия по-прежнему считает неприемлемым заключенный в 2013 году армяно-российский газовый договор, который стал тормозом энергетического развития Армении. Партия предлагает денонсировать договор и предпринять все шаги для привлечения инвестиций во имя суверенитета и укрепления государственности.