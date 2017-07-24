Проезд по трассе Степанцминда-Ларс открыт без ограничений

/АРКА/. Ограничения на передвижение по трассе Степанцминда-Ларс сняты. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении со ссылкой на Дорожный департамент Министерства инфраструктур и территориального развития Грузии. В сообщении отмечается, что движение открыто для всех видов транспорта. Проезд по трассе Степанцминда-Ларс был частично ограничен с 17-го июля из-за работ по очистке каменистых склонов вдоль дороги, в связи с чем периодически возникала необходимость во временном приостановлении дорожного потока.