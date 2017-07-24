Проезд по трассе Степанцминда-Ларс открыт без ограничений

  • Lragir.am
  • Бизнес - 24 Июля 2017, 17:26
/АРКА/. Ограничения на передвижение по трассе Степанцминда-Ларс сняты. 

Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении со ссылкой на Дорожный департамент Министерства инфраструктур и территориального развития Грузии.

В сообщении отмечается, что движение открыто для всех видов транспорта. 

Проезд по трассе Степанцминда-Ларс был частично ограничен с 17-го июля из-за работ по очистке каменистых склонов вдоль дороги, в связи с чем периодически возникала необходимость во временном приостановлении дорожного потока. 

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