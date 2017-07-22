Почему власти России поддерживают проблемный Sukhoi Superjet?

Создатель российского среднемагистрального самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) авиастроительная группа "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), не первый год испытывающая финансовые проблемы, обрела на днях надежду. "Аэрофлот", с которым у компании в последнее время не складывались отношения, сделал твердый заказ на 20 новых лайнеров. А банк ВТБ согласился дать денег на их производство. DW выяснила, зачем участники рынка поддерживают убыточного авиастроителя. "Соцнагрузка" для госкомпаний и других участников рынка Деятельность "Гражданских самолетов Сухого" по разработке Superjet включена в Федеральную целевую программу "Развитие гражданской авиации России на 2013-2025 годы". В связи с этим компания регулярно получает финансовую помощь от правительства. Однако ею власти не ограничиваются. Последние яркие примеры тому были продемонстрированы на этой неделе в подмосковном Жуковском во время международного авиасалона МАКС-2017. 18 июля в присутствии президента России Владимира Путина был подписан контракт, согласно которому "Аэрофлот" получит 20 новых Sukhoi Superjet 100 через "дочку" "Внешэкономбанка" "ВЭБ-Лизинг". Дабы авиастроитель смог выполнить этот контракт, было подписано еще одно соглашение: между ГСС и государственным банком ВТБ. Согласно ему, ВТБ предоставит авиапроизводителю кредит в размере 25 млрд рублей на производство этих 20 самолетов. Ожидается, что уже в течение 2017-2018 годов авиакомпания их получит. Также в рамках МАКСа новый российский авиаперевозчик "Азимут" (принадлежит совладельцу аэропорта Внуково Виталию Ванцеву и бывшему замгендиректора авиакомпании "Якутия" Павлу Удоду) получил уже второй за июль SSJ 100. Компания взяла лайнер в лизинг на 12 лет. Предполагается, что "Азимут" будет работать на юге России, а его парк будет состоять исключительно из SSJ 100 (на первых порах восьми, а затем их число может быть доведено до 32). По некоторым данным, перевозчик создан под чемпионат мира по футболу 2018 года. "Аэрофлот" действует по директиве основного акционера "Главный акционер "Аэрофлота" - государство, - предлагает свое объяснение происходящего гендиректор консалтинговой компании "Инфомост" Борис Рыбак. - И по поручению государства авиакомпания осуществляет ввод этого самолета в эксплуатацию. Она его первый и крупнейший эксплуатант". Аналогичную версию высказывает и старший аналитик компании "Альпари" Роман Ткачук. Эксперт допускает, что "директива на покупку Superjet идет сверху". Отметим, что новый заказ был сделан "Аэрофлотом" в пору не самых безоблачных отношений с ГСС. В мае этого года авиаперевозчик подал иск к авиапроизводителю на более чем 2 млрд рублей. "Аэрофлот" пытался добиться от ГСС компенсации, предусмотренной на случай неполучения из бюджета субсидий на уплату лизинговых платежей. Однако суд принял сторону "Гражданских самолетов Сухого". А в декабре прошлого года "Аэрофлот" был вынужден отменить несколько рейсов SSJ 100 из-за неполадок. Тем не менее, указывает Борис Рыбак, особой погоды в имиджевом плане приобретение новых Superjet для "Аэрофлота" не сделает, поскольку основу парка авиакомпании составляют импортные самолеты: 127 различных моделей Airbus и 42 - Boeing. При этом на международных рейсах в основном задействованы именно они, Superjet летает в преимущественно внутри России. Для чего государство поддерживает ГСС Как сообщается в финансовом отчете "Гражданских самолетов Сухого" за 2016 год, чистый убыток компании на 31 декабря 2016 года составил 474,9 млн долларов, накопленные убытки - почти 2 млрд. Говоря о том, в чем заключается логика властей, вкладывающих напрямую и посредством госструктур огромные деньги в убыточного производителя, эксперты указывают в первую очередь на вопрос национальной гордости. "Проект Superjet важен для России с точки зрения возвращения себе статуса страны-производителя гражданских самолетов", - полагает Роман Ткачук. К тому же, по его словам, государство не скупится на финансовую поддержку проекта, поскольку авиастроительная отрасль является системообразующей: "Рост в ней будет иметь кумулятивный эффект для экономики, так как поддержит спрос в других секторах". Вероятно, примерно из тех же соображений государство поддерживает весь отечественный автопром. На вопрос о том, выйдут ли когда-нибудь "Гражданские самолеты Сухого" на безубыточность, Борис Рыбак ответил вопросом: "А "АвтоВАЗ" когда-нибудь выйдет на безубыточность?". "Впрочем, не переживайте. У ГСС все будет хорошо. Деньги кончатся - дадут еще", -заверил Рыбак DW. Эксперт объясняет это стремлением России конкурировать на мировом рынке пассажирских самолетов. Впрочем, пока Superjet по своему качеству, по оценкам специалистов, имеет преимущество только перед китайскими аналогами.