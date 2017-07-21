Нефть Brent подешевела до $48,8 за баррель

INTERFAX.RU - Нефть эталонных марок резко дешевеет в пятницу на опасениях существенного роста поставок топлива странами ОПЕК в июле. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:21 мск опустились на $0,48 (0,87%) - до $48,82 за баррель. Котировки сентябрьских контрактов на WTI в ходе электронной сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшились на $0,51 (1,09%) - до $46,41 за баррель. C начала недели Brent подешевела на 9 центов, WTI - на 13 центов.