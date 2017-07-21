Объем внешнеторгового оборота в Армении за 6 месяцев 2017 года вырос на 24%

/АРКА/. Объем внешнеторгового оборота в Армении, по предварительным статистическим данным, за январь-июнь 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года вырос на 24%, составив порядка $2 815,1 млн. Об этом сообщает Национальная статистическая служба Армении. По данным НСС, объем экспорта за отчетный период составил $993,9 млн., что на 21% больше января-июня 2016 года. Объем импорта за отчетный период увеличился на 25,8%, составив порядка $1 821,2 млн. В результате, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса в январе-июне текущего года составило $827,3 млн. ($1 – 481,08 драма). Показатель экономической активности Армении, по оперативным статистическим данным за январь-июнь 2017 года вырос на 6,1% по сравнению с тем же периодом 2016 года, сообщает Национальная статистическая служба республики. Рост экономической активности за отчетный период обеспечили три сферы: промышленность, сфера торговли и услуг. Так, за отчетный период было произведено промышленной продукции примерно на 760,3 млрд. драмов, увеличившись на 12,4%, сфера услуг составила 648,7 млрд. драмов (рост на 10,9%) и оборот внутренней торговли –1 121,7 млрд. драмов (рост на 12,6%). При этом объем строительства составил примерно 111,7 млрд. драмов (спад на 10%), а объем валовой продукции сельского хозяйства – 247,1 млрд. драмов (спад на 1,4%) За январь-июнь в республике была зафиксирована инфляция в размере 0,5%. Объем внешнеторгового оборота в Армении по итогам января-июня 2017 года составил около $ 2 815,1 млн., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 24%. Согласно бюджету, рост Армении на 2017 год заложен в размере 3,2%. ($1 – 478,54 драма).