Компания Tracinda Corp, основанная миллиардером армянского происхождения Кирком Керкоряном постепенно покидает Лас-Вегас, как прописано в его завещании. Компания уже продала свою долю в основанной Керкоряном компании MGM Resorts. Недавно Tracinda Corp также продала пентхаус в роскошном кондоминиум Mandarin Oriental. Кондоминиум был куплен в 2010 году за 3.6 миллиона долларов, но был продан всего за 2 миллиона, сообщает сайт casino.org. Компания Tracinda Corp была назвала в честь дочерей миллиардера Трейси и Линды. Директива о роспуске холдингов Tracinda в MGM и продаже других активов исходит из решения Керкоряна оставить большую часть его состояния, насчитывающего 4 миллиарда долларов, на благотворительность. Напомним, что известный армяно-американский предприниматель и благотворитель Кирк Керкорян скончался 15 июня в возрасте 98 лет. Об этом сообщает Новости Армении - NEWS.am
Компания Кирка Керкоряна распродает недвижимость и активы
- Бизнес - 21 Июля 2017, 10:15