Число посещений Армении по итогам полугодия выросло на 24,3% и превысило отметку в 1,35 млн.

/АРКА/. Число посещений в Армении в первом полугодии 2017 года, по предварительным данным, полученным с пограничных контрольно-пропускных пунктов, составило 1 350 791 человек, что на 24,3% выше аналогичного показателя 2016 года, сказала в среду журналистам глава Госкомитета по туризму Министерства экономического развития и инвестиций Армении Зармине Зейтунцян. При этом она воздержалась отметить, сколько из посетивших Армению лиц являются туристами, подчеркнув, что подсчеты по данному направлению все еще ведутся. "В цифровом плане больше всего туристов посетило Армению из России, Грузии и Ирана. Есть также интересные данные по росту турпотоков из некоторых стран, в частности, рост туристов в Армению из Туркменистана за отчетный период составил 132%, из Узбекистана - 200%, также высокие показатели роста из Канады, Ирака, Испании", - сказала Зейтунцян. Она отметила, что по итогам первого квартала 2017 года в стране зарегистрирован рост туристических посещений на 18,2%¸ общее число туристов, посетивших Армению в первом квартале, составило 298 533 человек. "Это беспрецедентно высокие показатели, которые достаточно положительны для нас. Однако мы не намерены ограничиваться этим и нацелены на то, чтобы хотя бы удвоить показатель туристических посещений страны", - сказала Зейтунцян. По ее словам, еще в октябре Госкомитет наметил целевые рынки, на которые ставит основной акцент по развитию туризма - это Россия, Иран, страны Западной Европы, с которыми у Армении налажено прямое авиасообщение, а также Германия, страны Персидского залива, диаспора. Она также отметила, что Госкомитет исследует новые рынки – Китай и Японию, при этом использует любую возможность по представлению армянского турпродукта в любых странах. Согласно программе правительства, до 2020 года планируется удвоить число посещающих Армению туристов, доведя их число до 3 млн. в год. Согласно данным Нацстатслужбы, в январе-декабре 2016 года в Армению прибыло 1 259 657 туристов, относительно того же периода 2015 года показатель увеличился на 5.7%.