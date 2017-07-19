Общий объем инвестиций в Армении по итогам первого квартала 2017 года вырос на 40%

/АРКА/. Общий объем инвестиций в Армении по итогам первого квартала 2017 года составил $516 млн., что на 40% выше аналогичного показателя 2016 года, сказал во вторник журналистам заместитель министра экономического развития и инвестиций Армении Ованнес Азизян. При этом он отметил, что по итогам первого квартала 2017 года приток прямых иностранных инвестиций в Армению составил $194 млн., что на 37,8% выше аналогичного показателя 2016 года. А чистые потоки прямых иностранных инвестиций в Армении за отчетный период составили $40 млн., что на $10 млн. выше показателя аналогичного периода 2016 года. "Инвестиции преимущественно были осуществлены в горнорудную сферу, туризм, энергетику, информационные технологии и связь. А основными странами–инвесторами стали Великобритания, Ливан, Кипр и Канада", - сказал Азизян. В то же время замминистра сообщил, что под мониторингом министерства находятся 66 инвестиционных проектов, которые получили от государства содействие в виде различных инструментов. "Этими проектами в 2017 году предусмотрено $500 млн. инвестиций и создание порядка 7 тыс. рабочих мест. По данным на 1 июля уже осуществлено инвестиций в размере $220 млн. и создано 2,7 тыс. рабочих мест", - сказал Азизян. По его словам, вложения в основном были осуществлены в сферах сельского хозяйства, горнорудной промышленности, информационных технологий, текстильной промышленности, производства напитков, фармацевтики, пищевой промышленности и ювелирного дела.