/АРКА/. Армянские производители поставили в Россию продукции на сумму в 600 тыс. рублей (порядка 4,8 млн. драмов) посредством запущенной недавно он-лайн площадки "Armzon", сказал во вторник журналистам заместитель министра экономического развития и инвестиций Армении Ованнес Азизян. Armzone (armzon.ru) - электронная площадка, где армянские производители и перерабатывающие компании могут представить свою продукцию для реализации на российском рынке. "Формирование электронных торговых площадок осуществляется в сотрудничестве с частным сектором и Armzone является первым пилотным проектом, посредством которого зарегистрированы первые небольшие поставки", - сказал Азизян. Как отметил замминистра, объемы пока небольшие, однако это только начало и планируется, что до конца года система начнет действовать более активно, а малый и средний бизнес сможет представить свой товар и реализовать его на рынке ЕАЭС.