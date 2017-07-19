Мировые цены на нефть снижаются в среду утром, инвесторы отыгрывают данные Американского института нефти (API) о росте запасов нефти в США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов. По состоянию на 09:24 по ереванскому времени, стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,23% – до 48,73 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,28%, до 46,27 доллара за баррель.