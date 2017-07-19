"Ведомости": "Газпром" форсировал строительство "Турецкого потока"

"Газпром" начал строительство второй нитки газопровода "Турецкий поток". Об этом в среду, 19 июля, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на контрагентов подрядчика и неназванного федерального чиновника. По данным издания, на дно Черного моря уже уложено 20-25 километров трубопровода. Работы выполняет корабль-трубоукладчик швейцарской компании Allseas, выигравшей тендер "Газпрома" на прокладку трубы под водой. До этого "Газпром" сообщал только о строительстве подводной части первой нитки "Турецкого потока". 10 июля министр энергетики России Александр Новак заявил, что по дну Черного моря проложено около 50 километров газопровода. Проект "Турецкий поток" предусматривает строительство двух ниток газопровода до 15,75 млрд кубических метров каждая, одна - для Турции, другая - для транзита в Европу. Издание указывает, что форсировать строительство газопровода "Газпром" вынуждает возможность принятия американскими властями новых санкций, которые могут включать ограничения для иностранных фирм по кредитованию и технической поддержке при строительстве российских экспортных газопроводов. Эти санкции могут привести к краху проекта, так как Россия не имеет технологий для глубоководной трубопрокладки.