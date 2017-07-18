Первые проекты от Клуба инвесторов можно ожидать осенью. Об этом заявил на встрече с журналистами 18 июля замминистра экономического развития и инвестиций Армении Ованес Азизян, комментируя программу среднесрочных расходов Правительства на 2018 – 2020 гг. По его словам, инвестиций можно ожидать в сфере возобновляемой энергетики, особенно солнечной. Здесь есть большой потенциал, в том числе для экспорта в соседние страны. «Инвестиции можно ожидать и в других отраслях, причём достаточно крупные», - заверил Азизян. В ответ на просьбу озвучить подробности он попросил дождаться осени. Отметим, что в конце марта 2017 года премьер-министр Армении Карен Карапетян объявил об открытии Клуба инвесторов. Сделано это было в присутствии нескольких десятков крупных предпринимателей армянской диаспоры, преимущественно проживающих в России, сообщает Новости Армении - NEWS.am.
Первые инвестиции открытого премьер-министром Армении Клуба инвесторов обещают осенью 2017 года
- Бизнес - 18 Июля 2017, 15:32