Первые инвестиции открытого премьер-министром Армении Клуба инвесторов обещают осенью 2017 года

  • Lragir.am
  • Бизнес - 18 Июля 2017, 15:32
Первые проекты от Клуба инвесторов можно ожидать осенью. Об этом заявил на встрече с журналистами 18 июля замминистра экономического развития и инвестиций Армении Ованес Азизян, комментируя программу среднесрочных расходов Правительства на 2018 – 2020 гг.

По его словам, инвестиций можно ожидать в сфере  возобновляемой энергетики, особенно солнечной. Здесь есть  большой потенциал, в том числе для экспорта в соседние страны. «Инвестиции можно ожидать и в других отраслях, причём достаточно крупные», - заверил Азизян. В ответ на просьбу озвучить подробности он попросил дождаться осени.

Отметим, что в конце марта 2017 года премьер-министр Армении Карен Карапетян объявил об открытии Клуба инвесторов. Сделано это было в присутствии нескольких десятков крупных предпринимателей армянской диаспоры, преимущественно проживающих в России, сообщает Новости Армении - NEWS.am.

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