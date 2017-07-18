Beeline поддержит Sevan StartUp Summit 2017

При поддержке Beeline с 24 по 31 июля на берегу озера Севане пройдет ежегодный форум Sevan StartUp Summit, который организует фонд StartUp Armenia В форуме примут участие более 1000 участников, в том числе 100 стартапов и команды разработчиков, инвесторов, венчурных компаний и менторов. Мероприятие направлено на создание новых путей сотрудничества для стартапов и обмен опытом. Как и в прошлом году, форум будет проходить в формате палаточного лагеря на берегу озера Севан. В течение семи дней для участников форума будут проведены различные конкурсы, презентации и развлекательные мероприятия. Отличительным мероприятием в этом году станут сессии Campfire Pitch, благодаря которым, более 20 инвесторов проведут беседы с командами разработчиков. «Beeline считает своей миссией способствовать развитию стартапов и инновационных технологий в Армении, а оказывая поддержку этому саммиту, мы делаем и то, и другое одновременно. Мы рады в этом году оказать содействие этому замечательному начинанию, а также предоставить участникам форума высокоскоростной интернет. Уверен, что обмен позитивным опытом и встреча с потенциальными инвесторами вдохновит участников саммита. Уверен также, что подобные мероприятия только положительным образом сказываются на экономике Армении, меняя жизнь в стране к лучшему», - сказал Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин. «Мы очень рады, что к нам присоединился Beeline, ведущая компания одной из наиболее быстро развивающихся сфер - ИТ. Мы уверены, что это сотрудничество крайне положительно отразится на проведении форума, что, в свою очередь, поможет развитию экосистемы стартапов. Beeline в Армении известен своей поддержкой значительных социальных инициатив и нам очень приятно, что Sevan StartUp Summit теперь в их числе», - отметил директор фонда StartUp Armenia Тигран Петросян. Отметим, что поддержку Sevan StartUp Summit 2017 оказывает Beeline.