Ультиматум ФАС сотовым операторам: отменят ли роуминг в России?

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от "большой четверки" сотовых операторов России за две недели "исключить необоснованную разницу цен" в разных тарифах на услуги сотовой связи в домашнем регионе и поездках по России. Можно ли трактовать это как отмену национального роуминга? Разные тарифы Ведомство выдало предупреждение компаниям "Вымпелком" (владелец бренда "Билайн"), "МТС", "Мегафон" и "Т2 Мобайл" ("Теле2"). "ФАС России установила признаки нарушения пункта 6 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, которые выразились в установлении и поддержании разных тарифов на услуги сотовой связи в домашнем регионе и поездках по России", - говорится в сообщении. Ведомство обнаружило, что сотовые операторы предлагают абонентам условия, при которых чем дороже тарифный план, тем меньше разница в ценах на услуги сотовой связи дома и во время поездок. То есть если клиент покупает дорогой тарифный план, палата за услуги в других регионах будет минимальна. Более дешевые тарифные пакеты действуют только в рамках домашнего региона, а при поездке в другой регион за услуги связи придется доплачивать. ФАС подчеркнула, что поддержание разных тарифов в домашнем регионе и в поездках по России нарушает закон о конкуренции, поскольку "эти действия ни экономически, ни технологически не обоснованы". Полная отмена? Изначально из заявления ФАС было неясно, идет ли речь об уравнивании платы за роуминг в разных тарифных планах или о полной отмене внутреннего роуминга. Также в сообщении не уточнялось, какой именно роуминг имеется в виду - внутрисетевой (когда абонент обслуживается в своей сети, однако находится за пределами свой домашней зоны) или национальный (когда абонент оказывается в сети другого оператора). В ведомстве смогли разъяснить, что означает предупреждение, лишь спустя несколько часов - уже после того, как в СМИ появились разные версии происходящего. Глава управления ФАС по контролю над IT-сферой и связью Елена Заева объяснила агентству ТАСС, что речь действительно идет о полной отмене внутрисетевого роуминга. По ее словам, тарифы на связь для абонентов внутри сети одного оператора должны быть экономически обоснованы и не должны зависеть от того, где находится абонент. "Наше предупреждение, вот это первое, оно касается ситуации, когда абонент выезжает в другой регион, но остается в сети связи своего оператора", - сказала Заева. Если операторы не исполнят предупреждение, ФАС возбудит антимонопольное дело, подчеркнула она. Представители "Билайн" и "Теле2" отказались от комментариев. В МТС заявили, что не будут комментировать, пока не получат официальные документы. Роуминг и межгород Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин по просьбе Би-би-си оценил, смогут ли операторы выполнить решение ФАС в такой короткий срок. "Думаю, да. Но это ни в коем случае не касается Крыма, потому что там "большая четверка" не работает. И у меня возникает вопрос: почему два крымских оператора не получили аналогичные предписания, ведь у них этот вопрос стоит намного острее", - считает он. При этом эксперт подчеркивает, что не нужно ставить знак "равно" между внутрироссийским роумингом и междугородними звонками. "Если вы находитесь в Москве, но звоните в другой регион, - вы оплачиваете межгород. Если уезжаете из Москвы в Петербург и звоните в Москву - вы оплачиваете межгород. И это [с роумингом] абсолютно разные понятия. Например, у вас есть пакет мобильного интернета или смс. Соответственно, теперь он будет действовать по всей России. Но что будет с междугородними звонками - непонятно", - говорит Муртазин. Компания "Мегафон" сообщила, что для ее абонентов безроуминг при поездках по России давно уже наступил, так как большинство из них пользуются пакетными предложениями. Это значит, что стоимость услуг связи в поездках по России не отличается от домашнего региона. Более того, они могут подключить дополнительные опции. "Мы пока не до конца понимаем позицию ФАС в этом вопросе, будем изучать текст предупреждения", - уточнила компания. Остальные три сотовых оператора из "большой четверки" в понедельник не комментировали ситуацию. Крестовый поход против роуминга Заявление ФАС вызвало большой резонанс, поскольку ведомство неоднократно обещало добиться отмены роуминга по России. "Я считаю, что наличие роуминга в Крыму или в Московской области для москвичей - это просто позор. Что, не в своей стране живем, что ли?" - сказал глава ФАС Игорь Артемьев в июне. "Мы своего все равно добьемся, а тот, кто первый отменит роуминг, тот получит аплодисменты, думаю, и руководство страны это заметит", - заявил он неделю назад. Против идеи выступили в минкомвязи, назвав отмену роуминга "антисоциальной". Замглавы минкомсвязи Дмитрий Алхазов пояснил RNS, что при отмене наценки за роуминг затраты на обслуживание путешествующих абонентов будут перераспределены на всю тарифную линейку и на всю абонентскую базу. "Получится парадоксальная и очень неприятная, с моей точки зрения, ситуация, когда 93% абонентов, или граждан РФ, которые не путешествуют и не покидают своего домашнего региона, будут вынуждены доплачивать за тех, кто может себе это позволить", - заявил он. Депутаты от "Справедливой России" внесли в Госдуму проект закона об отмене внутреннего роуминга в конце июня.