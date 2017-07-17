Сбербанк, ВТБ, «ВТБ 24», ГПБ, РСХБ, Альфа-банк, банк «ФК Открытие» и Бинбанк выходят из Ассоциации российских банков (АРБ), которую возглавляет Гарегин Тосунян. По мнению банков, эффективность работы ассоциации снижается, поэтому они готовы создать альтернативное объединение. Об этом говорится в письме «большой восьмерки», которое получили «Ведомости». Банкиры заявляют, что ассоциация проводит политику, при которой участники АРБ не могут принимать активное участие в ее управлении, при этом в АРБ входит слишком много небанковских кредитных организаций, из-за чего ассоциация потеряла статус банковского объединения. «Ответственность за сложившуюся ситуацию несет президент ассоциации, который в своей деятельности стал во многом руководствоваться личными интересами», - утверждают крупные банки. Зачастую президент принимает решения единолично, они носят популистский характер, а отсутствие спокойного и взвешенного диалога между ним и кредитными организациями препятствует дальнейшему развитию ассоциации, подчеркивают банкиры, сообщают "Ведомости".
Российские банки против Гарегика Тосуняна
- Бизнес - 17 Июля 2017, 17:35