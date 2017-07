Десять компаний и консорциум поборются за возможность строительства гелиостанции в Армении

Заявки для участия в тендере представили 20 компаний, однако только 10 из них и один консорциум прошли предквалификационный этап. Как отметил заместитель министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Айк Арутюнян, заявки остальных 10 претендентов не удовлетворяли представленным тендером условиям. Во второй этап по его словам, прошли нидерландские, американские, корейские, немецкие и другие компании. В их числе - TBEA Xinjiang Sunoasis Co., Ltd, China –Subsolar Energy Holding LLC, the Netherlands, Phelan Energy Group Limited, South Africa –Korea Electric Power Corporation, Shapoorji Pallonji Infrastructure Capital Company Private Limited, India – Risen Energy Co. Limited, China, Metka, Greece –Energy Phoenix, Lebanon, Access Infra Central Asia Limited, U.A.E – Eren Renewable Energy S.A., France – TSK Electronica, Spain, Fotowatio Renewable Ventures B.V, Netherlands, –FSL Solar S.L., Country: Spain, Acciona Energia S.A.U., Spain, Building Energy Development Africa, Italy –H1 Holdings (Pty) Ltd, South Africa, Sky Power Global, Cayman –Enerparc Projects GMBH, Germany, CountourGlobal LP, Cayman Islands. "На следующем этапе тендера компании представят свои ценовые заявки. Предпочтение будет отдано той компании или консорциуму, который представит наиболее низкое или конкурентоспособное ценовое предложение", - сказал Арутюнян. По его словам, следующий этап тендера будет объявлен в сентябре, а вся тендерная процедура будет завершена в начале 2018 года, и будет объявлено о старте строительства станции. Ожидается, что строительство первой гелиостанции мощностью в 55 МВт начнется уже в 2018 году. Как заявлял ранее Арутюнян, Армения ожидает рекордно низкий тариф, он должен быть доступней тарифа теплостанций и сопоставим с гидроэнергетикой, что позволит снизить тариф для конечного пользователя. Что касается стоимости проекта, то, в зависимости от компании-инвестора и внедряемых технологий, согласно предварительным оценкам, она может составить порядка $40-60 млн. Летом 2015 года в Армении стартовала инвестиционная программа стоимостью в $58 млн., направленная на развитие возобновляемой энергетики. Программа рассчитана на 5-6 лет и осуществляется Фондом возобновляемой энергетики и энергосбережения при поддержке Климатического инвестиционного фонда (Climate Investment Funds), Министерства энергетики и природных ресурсов Армении, а также при содействии Всемирного Банка и Азиатского банка развития. Основной этап мероприятий в рамках программы стартует в 2017 году. По ее завершении в Армении планируется построить гелиостанции мощностью 40-50 МВт, которые будут готовы к эксплуатации к 2020 году.