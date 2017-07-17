Частично ограничено движение по трассе Степанцминда-Ларс

/АРКА/. Проезд по трассе Степанцминда-Ларс будет частично ограничен, сообщили в понедельник в Министерстве транспорта, связи и информационных технологий Армении со ссылкой на Дорожный департамент Министерства инфраструктур и территориального развития Грузии. Как отметили в Минтрансе, отрезок дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс в период с 17-го по 20 июля будет перекрываться на несколько часов в день. В частности, планируется, что в период с 07:00 по 18:00 ежедневно дорога будет перекрываться несколько раз по два часа. На данном отрезке проводятся работы по очистке каменистых склонов вдоль дороги, в связи с чем периодически возникает необходимость во временном приостановлении дорожного потока. Для координации движения в условиях подобного скользящего графика проезда, все перевозки будут проводиться под непосредственным контролем патрульной полиции.