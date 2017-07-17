РИА Новости. АФК "Система" сообщила о наступлении технического дефолта по кредитным обязательствам на сумму 3,9 миллиарда рублей из-за ареста активов в рамках спора с "Роснефтью" по "Башнефти"; однако этот дефолт носит формальный характер — корпорация будет обслуживать свои кредитные обязательства в полном объеме. "Наступление технического дефолта связано с продолжающимся арестом принадлежащих корпорации и АО "Система-Инвест" акций МТС, "Медси" и БЭСК, наложенным Арбитражным судом Республики Башкортостан в рамках рассмотрения иска НК "Роснефть", АНК "Башнефть" и Республики Башкортостан к АФК "Система" и АО "Система-Инвест" о взыскании 170,6 миллиардов рублей убытков, якобы понесенных АНК "Башнефть" в связи с ее реорганизацией", — говорится в сообщении. "АФК "Система" подчеркивает, что несоблюдение отдельных условий по ряду кредитных обязательств, которое создает основания для технического дефолта, обусловлено исключительно решением суда об аресте указанных выше активов и носит сугубо формальный характер", — говорится в сообщении. Корпорация заверяет, что обслуживает и планирует в дальнейшем обслуживать свои кредитные и финансовые обязательства своевременно и в полном объеме. Как свидетельствуют данные торгов, после сообщений о дефолте акции АФК значительно подешевели уж в начале торговой сессии. К 10.16 мск стоимость акций падала на 3,2%, индекс ММВБ при этом повышался на 0,5%. Бумаги АФК уже опускались в понедельник до 11,5 рубля — минимума с 27 июня (минус 3,4%).