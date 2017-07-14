Очередное курьезное решение России

Российская Госдума приняла поправку к закону о безопасности дорожного движения, в соответствии с которой ограничения на предпринимательскую деятельность водителей в РФ не распространяются на граждан Киргизии и других стран, где русский язык принят в качестве государственного. Для других граждан, в том числе стран ЕАЭС, Россия ввела ограничение на национальные водительские права, и занимающиеся извозом граждане должны будут сдавать в России экзамен, чтобы получит российские права. Данное решение Госдумы – очередная трагикомедия. Если Россия хочет урегулировать деятельность иностранных водителей в России, то при чем здесь вопрос, является ли на родине этих людей русский язык государственным. Если вопрос во владении русским языком, то опять же – зачем нужен обязательный государственный статус языка. Данное решение Госдумы в полной мере отражает ситуацию в этой стране, где разумные подходы уступили место «мелкой великодержавности». Это даже не великодержавность, а издевательство и признак неминуемого упадка.