Инвесторы из Германии и США вложат $3 млн. в завод по производству антисептиков в Армении

/АРКА/. Два инвестора из Германии и США Гайнер Опард и Тигран Папикян вложат $3 млн. в завод по производству антисептиков в Армении, сказал в четверг в ходе заседания правительства начальник управления по управлению госимуществом Армении Арман Саакян. По его словам, граждане Германии и США основали в Армении компанию ЗАО "П и О", которая будет заниматься производством антисептических и гигиенических материалов и оборудования. Он отметил, что инвесторы уже приобрели территорию в 6 тыс. га в селе Прошян Котайской области Армении и для окончательной реализации проекта им необходимо дополнительно 18-20 тыс. кв.м, в связи с чем правительство на заседании выделило необходимый участок. Ранее данный участок принадлежал гражданке США Шейле Райе Папаянс, которая продала

три участка сельскохозяйственного значения общей площадью 1,9 га и стоимостью в 97,2 млн. драмов правительству, для передачи под инвестиционный проект. "Общий объем инвестиций в предприятие составит порядка $3 млн., в рамках которых в течение ближайших трех лет для жителей общин Прошян и Касах будет создано 100-120 новых рабочих мест", - сказал Саакян.