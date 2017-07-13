Сервисы «Яндекс.Такси» и Uber объединили бизнес в России и странах СНГ — Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. Об этом говорится в письме генерального директора «Яндекс.Такси» Тиграна Худавердяна. «Яндекс» и Uber подписали соглашение о создании новой компании. В ее развитие они вложат 325 миллионов долларов, доля «Яндекса» — 100 миллионов долларов, Uber — 225 миллионов. Худавердян станет гендиректором объединенной компании, команды «Яндекс.Такси» и Uber перейдут на работу туда. В письме говорится, что после объдинения компаний для пользователей «ничего не изменится». «Для заказа поездок по-прежнему будут доступны оба приложения — Яндекс.Такси и Uber. Водители будут объединены в единую платформу. Это позволит им в одном приложении получать заказы как от Яндекс.Такси, так и от Uber (...) Все это позволит водителям получать больше заказов в час, а пассажирам — сохранить доступную стоимость поездки», — говорится в письме гендиректора «Яндекс.Такси». Там также говорится, что «Яндекс» и Uber договорились о роуминговом соглашении во всех странах, где работают компании. «Прилетев в Лондон или Бангкок, вы сможете из приложения „Яндекс.Такси“ заказать Uber, а туристы из Парижа — заказать „Яндекс.Такси“ из приложения Uber», — подчеркивается в письме.