Браудер назвал Россию «абсолютно непригодной для инвестиций» страной

Один из основателей компании Hermitage Capital предположил, что российский юрист Наталья Весельницкая пыталась связаться со штабом Хиллари Клинтон Бизнесмен, который когда-то был крупнейшим иностранным инвестором в России, заявил, что теперь эта страна «абсолютно непригодна для инвестиций». Уильям Браудер, один из основателей компании Hermitage Capital, которая специализируется на российских рынках, заявил в среду телеканалу CNBC, что его жизни неоднократно угрожали и что «никому не следует связываться с этой страной». «Вы не просто рискуете потерять деньги от инвестиций там. Вы рискуете жизнью», – сказал Браудер, которому запретили заниматься инвестициями в России. По словам Браудера, причина угроз кроется в законодательных инициативах, которые он лоббировал в разных странах, включая США и Великобританию, направленных на введение санкций против чиновников, причастных к гибели Сергея Магнитского. Магнитский был юристом, умершим в российской тюрьме, куда он попал после того как вскрыл крупномасштабные хищения, которые, согласно Браудеру, санкционировались и осуществлялись российскими властями. В США закон о санкциях известен под названием «Закон Магнитского». Браудер сказал, что, благодаря обширному опыту работы в России, он хорошо знает Наталью Весельницкую. Это российский юрист, которая оказалась в центре громкой истории с участием Дональда Трампа-младшего, касающейся контактов с представителями российских властей во время прошлогодней избирательной кампании. По словам Браудера, Весельницкая, возможно, «предприняла 12 попыток, чтобы проникнуть в лагерь Трампа» и попытка добиться встречи с Трампом-младшим оказалась успешной. Бизнесмен подозревает, что она предпринимала аналогичные попытки связаться со штабом Клинтон. «У нее было задача, поставленная на самых верхах российского правительства, – избавиться от Закона Магнитского, и она использовала все имеющиеся у нее инструменты», – предположил Браудер.